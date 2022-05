Visite du jardin-forêt pédagogique en permaculture de l’asso Les Jardins Bénéfiques Les Jardins Bénéfiques Montcenis Catégories d’évènement: Montcenis

Visite guidée de 2h d’un jardin-forêt débuté en mars 2020, découverte des plantes sauvages comestibles et chasse au trésor pour apprendre a être plus résilient face aux crises économiques, écologiques et sanitaires à venir. **À noter** : Les inscriptions se font sur : [adrien86@vivaldi.net](mailto:adrien86@vivaldi.net). Plus d’infos sur l’association : [[https://www.youtube.com/watch?v=XpJyZHdqxSE](https://www.youtube.com/watch?v=XpJyZHdqxSE)](https://www.youtube.com/watch?v=XpJyZHdqxSE)

Prix libre pour la visite | 5€ pour la chasse au trésor (avec un petit trésor a emporter) | Sur inscription si possible, limité à 25 participants par visites

Participez à la découverte d’un jardin qui fait face aux changements climatiques Les Jardins Bénéfiques 71710 MONTCENIS Montcenis Saône-et-Loire

