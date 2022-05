Visite du Jardin forêt de la licorne Saverne Jardin forêt de la licorne, 5 juin 2022, Saverne.

Dans un contexte d’incertitudes et une société en transition, par une collaboration en association citoyenne : Créer un jardin forêt pérenne et gourmand, qui apporte une diversité de produits et de bénéfices pour l’environnement Promouvoir l’éducation au développement durable (EDD) Promouvoir le Vivre-Ensemble par des échanges inter-générationnels entre enfants, adultes, séniors et nouveaux Savernois pour découvrir, partager et donner. Sur un terrain appartenant à la Ville, rue Lohbach, nous le créons avec vous : avec Saverne, pour Saverne ! Venez les 5 et 6 juin de 11 à 18h découvrir le Jardin Forêt de la Licorne Saverne : Visites guidées – jeux – inscriptions

Entrée libre

Créé en 2021, l’objectif du Jardin Forêt de la Licorne Saverne est : «Améliorer notre alimentation et changer notre agriculture».

Jardin forêt de la licorne Rue du Lohbach 67600 Saverne Saverne Bas-Rhin



