Visite du jardin-forêt de la Bibliothèque nationale de France – site François-Mitterrand Jardin de la BnF, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Paris.

du mercredi 7 juillet au mercredi 25 août à Jardin de la BnF

_Visites guidées ; durée 1h_ **Les mercredis à 17h :** * mercredi 7 juillet * mercredi 21 juillet * mercredi 28 juillet * mercredi 4 août * mercredi 11 août * mercredi 18 août * mercredi 25 août Les visites commentées du jardin offriront aux visiteurs l’occasion de découvrir l’histoire, la faune et la végétation de cet espace d’un hectare, conçu par Dominique Perrault, Gaëlle Lauriot-Prévost et Eric Jacobsen en 1995. La situation du jardin de la BnF en fait un site intéressant pour la faune et la flore. Il constitue un relais au fonctionnement écologique du quartier. Différentes espèces animales et végétales peuvent utiliser temporairement ce site pour progresser dans la ville ou s’y installer plus définitivement. Ce conservatoire de la biodiversité en milieu urbain, géré écologiquement, bénéficie du label « Refuge LPO » et fait l’objet d’une convention avec le Muséum national d’Histoire Naturelle pour son étude. _Chaque enfant de moins de 6 ans participant à une activité doit être accompagné d’un adulte._ _Les conditions d’accueil des publics peuvent être modifiées en fonction des mesures gouvernmentales liées à la crise sanitaire._

Tarif : 3€ / personne – les visites se font exclusivement sur réservation préalable par mail ou par téléphone

Découvrez l’histoire, la faune et la végétation de cet espace d’un hectare conçu par Dominique Perrault, Gaëlle Lauriot-Prévost et Éric Jacobsen en 1995

Jardin de la BnF Quai François Mauriac 75013 Paris Paris Paris 13e Arrondissement Paris



