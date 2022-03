Visite du jardin floral : Le Bouquet d’Aquarelles Jardin floral Le Bouquet d’Aquarelles, 3 juin 2022, Pouilley-les-Vignes.

La propriétaire vous invite à visiter son jardin de style Anglais, imaginé comme une aquarelle aux couleurs pastelles. Vous y découvrirez de nombreuses variétés de végétaux dans une ambiance bucolique et champêtre. Parcourez le jardin et admirez de nombreux massifs aménagés comme des tableaux colorés. Plus de 500 plantes vivaces et 150 rosiers se faufillent harmonieusement à l’ombre de grands arbres et arbustes originaux. Un jardin potager, une volière, et un bassin romantique au bord duquel vous pourrez faire une petite halte rafraichissante, viendront conclure cette visite. **A noter**: Le jardin sera ouvert le lundi 06 Juin de 10h à 12h et de 14h à 19h. Il sera également ouvert jusqu’au 1er octobre sur rendez-vous, les après-midi les vendredis, samedis et dimanches. Prise de rendez-vous au 07 66 11 25 60.

Entrée libre/ sans rendez-vous, participation pour l’entretien du jardin à la discrétion des visiteurs

Aux portes de Besançon, sur un terrain de 3 500 m², découvrez un charmant jardin de style Anglais.

Jardin floral Le Bouquet d’Aquarelles 1 rue de Serre 25115 Pouilley-les-Vignes Pouilley-les-Vignes Doubs



2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T12:00:00;2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T19:00:00