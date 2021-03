Visite du jardin floral : Le Bouquet d’Aquarelles Jardin floral Le Bouquet d’Aquarelles, 4 juin 2021-4 juin 2021, Pouilley-les-Vignes.

Visite du jardin floral : Le Bouquet d’Aquarelles

du vendredi 4 juin au dimanche 6 juin à Jardin floral Le Bouquet d’Aquarelles

* La propriétaire vous invite à visiter son jardin de style Anglais, imaginé comme une aquarelle aux couleurs pastelles. Vous y découvrirez de nombreuses variétés de végétaux dans une ambiance bucolique et champêtre.

* Parcourez le jardins et admirez de nombreux massifs aménagés comme des tableaux colorés.

* Plus de 500 plantes vivaces et 150 rosiers se faufillent harmonieusement à l’ombre de grands arbres et arbustes originaux.

* Un jardin potager, une volière, et un bassin romantique au bord duquel vous pourrez faire une petite halte rafraichissante, viendront conclure cette visite.

Entrée libre, participation pour l’entretien du jardin à la discrétion des visiteurs

Aux portes de Besançon, sur un terrain de 3 500 m², découvrez un charmant jardin de style Anglais.

Jardin floral Le Bouquet d’Aquarelles 1 rue de Serre 25115 Pouilley-les-Vignes Pouilley-les-Vignes Doubs



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-04T10:00:00 2021-06-04T12:00:00;2021-06-04T14:00:00 2021-06-04T19:00:00;2021-06-05T10:00:00 2021-06-05T12:00:00;2021-06-05T14:00:00 2021-06-05T19:00:00;2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T12:00:00;2021-06-06T14:00:00 2021-06-06T19:00:00