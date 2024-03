Visite du jardin Farandole pour un Curieux à Bischwiller Jardin Farandole pour un curieux Bischwiller, vendredi 31 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Visite libre ou guidée le vendredi 31 mai.

Visite libre les samedi et dimanche 1 et 2 juin, avec animations musicales et présence d’exposants dans le jardin ces deux jours là.

Jardin Farandole pour un curieux 9 rue de Marienthal 67240 Bischwiller Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 50 81 62 https://www.facebook.com/profile.php?id=100063475293710 Niché dans une ville labellisée 3 fleurs, ce jardin est romantique, d’inspiration campagne anglaise. Il propose de nombreux rosiers, hydrangéas, arbres, arbustes et vivaces avec de nombreuses associations de formes et de couleurs, des feuillages découpés, pourpres, panachés, argentés ou dorés. Des structures en bois ou en métal ainsi qu’un petit bassin rythment la promenade.

©Regine Rodrigues