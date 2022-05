Visite du jardin expérimental de Montvert à Saint Zacharie (83) Jardin de Montvert, 5 juin 2022, Saint-Zacharie.

Visite du jardin expérimental de Montvert à Saint Zacharie (83)

Jardin de Montvert, le dimanche 5 juin à 10:00

Nous vous accueillons dans notre jardin associatif, collectif et expérimental, juste à côté du Château de Montvert à Saint Zacharie (Var). Ce jardin est géré par l’Association des Ecocitoyens de la Vallée de l’Huveaune d’Auriol. Nous sommes à la recherche d’outils, de solutions pour répondre au changement climatique (plantes particulières, permaculture, serre bioclimatique, oyas,…), sans oublier notre touche artistique et conviviale. Venez nous rejoindre pour visiter notre jardin et participer à toutes sortes d’ateliers pour les petits et les grands.

Merci de nous contacter pour vous inscrire et vous proposer des créneaux de visite, les places de parking ne sont pas extensibles.

Visite du jardin collectif et expérimental de Montvert – à Saint Zacharie (Var)

Jardin de Montvert RD 560 83640 Saint Zacharie Saint-Zacharie Var



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T17:00:00