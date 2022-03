Visite du jardin exotique d’Eze Jardin exotique d’Eze Eze Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Eze

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin exotique d’Eze

Lors de cette visite l’accent sera mis sur l’adaptation des plantes succulentes à la sécheresse, sur l’eau dans le jardin à travers ses cascades et les techniques d’arrosage.

Visite guidée gratuite, entrée au jardin exotique au tarif habituel. Sur réservation.

Rue du Château, Eze, Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:30:00 2022-06-04T11:30:00;2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T15:30:00;2022-06-05T10:30:00 2022-06-05T11:30:00;2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T15:30:00

Catégories d'évènement: Alpes-Maritimes, Eze

Eze Alpes-Maritimes