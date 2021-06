Nanterre Vive les Groues ! Hauts-de-Seine, Nanterre Visite du Jardin et de la pépinière de Vive les Groues Vive les Groues ! Nanterre Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Visite du Jardin et de la pépinière de Vive les Groues Vive les Groues !, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Nanterre.

du samedi 3 juillet au dimanche 29 août à Vive les Groues ! Vive les Groues est une friche citoyenne où il fait bon vivre ! Viens profiter du jardin et de la pépinière pour te reconnecter à la nature et déguster une boissons fraiche dans notre bar 0 déchets ;) Vive les Groues ! 290 rue de la Garenne 92000 Nanterre Nanterre Quartier du Parc Nord Hauts-de-Seine

