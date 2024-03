Visite du jardin et de la cour dîmière Meierhof Goxwiller, samedi 1 juin 2024.

Visite du jardin et de la cour dîmière Venez vous promener dans la cour et le jardin, où vous croiserez différents animaux. Empruntez le sentier pieds nus dans le jardin, découvrez le potager en début de saison et émerveillez-vous avec le… 1 et 2 juin Meierhof entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T09:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T09:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Venez vous promener dans la cour et le jardin, où vous croiserez différents animaux. Empruntez le sentier pieds nus dans le jardin, découvrez le potager en début de saison et émerveillez-vous avec les créations de coutûre et de patchwork proposées par Elisabeth Cornec.

Meierhof 60 rue Principale Goxwiller Goxwiller 67210 Bas-Rhin Grand Est Venez découvrir le cachet du Meierhof, cour dîmière de Goxwiller datant de 1608.

Entrez dans la cour en partie réaménagée dans les formes de l’ancien corps de ferme. Puis traversez, pour vous rendre à l’arrière dans le jardin. Celui-ci a été rénové au goût des propriétaires (avec bordures de buis, massifs d’arbustes et de vivaces, rosiers,..) et comporte un potager. gare de Goxwiller

©silkeroth