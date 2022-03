Visite du jardin en mouvement du lycée Jules Rieffel Jardin en mouvement Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Les étudiants du BTSA Aménagements Paysagers proposent une visite du jardin en mouvement. Créé sur une ancienne friche agricole, le concept du jardin consiste à accompagner la nature en place, de “faire le plus possible avec”, de respecter les écosystèmes en place tout en les mettant en scène.

entrée libre

Les étudiants du BTSA Aménagements Paysagers proposent une visite du jardin en mouvement qu’ils auront créé au cours de leur formation, un jardin naturel et écologique. Jardin en mouvement Lycée Jules Rieffel 5, rue de la Syonnière, Saint-Herblain, Loire Atlantique, Pays de la Loire Saint-Herblain Loire-Atlantique

