du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Le jardin de Pied Pouzin

La visite est libre, vous rencontrerez forcement les propriétaires du lieu. Il est aussi possible d’acheter des plantes vivaces produites sur place au jardin pépinière de pied pouzin. Collection d’agapanthes, asters, géraniums vivaces, graminées …

Tarif: 1 euros par personne

Invitation à découvrir et visiter le jardin d’un paysagiste. Beaucoup de vivaces installées, plantées en situation au jardin de pied pouzin. Le jardin de Pied Pouzin 4 b chemin de Pied Pouzin 79370 Fressines Fressines Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T09:00:00 2022-06-03T12:00:00;2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

