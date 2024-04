Visite du jardin d’un meilleur ouvrier de France ornemaniste la Camosine Nevers, samedi 1 juin 2024.

Visite du jardin d’un meilleur ouvrier de France ornemaniste Le jardin médiéval des Grands-Prés de Jean-Claude Duplessis ouvre ses portes aux amateurs d’authentique et de beau, en matière de jardinage et d’environnement paysager. Samedi 1 juin, 15h00 la Camosine Gratuit pour les adhérents | Sur inscription à la Camosine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T15:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T15:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

Le jardin médiéval des Grands-Prés de Jean-Claude Duplessis ouvre ses portes aux amateurs d’authentique et de beau, en matière de jardinage et d’environnement paysager.

À l’occasion des « Rendez-vous aux jardins 2024 », vous pourrez découvrir notamment le jardin médicinal pour soigner les plantes, un poulailler et une serre quatre étoiles créées par ce meilleur ouvrier de France couvreur et ornemaniste.

la Camosine 8 rue des places, 58000 nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 36 13 23 https://camosine.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 86 36 13 23 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@camosine.fr »}] Association fondée en 1971 par Jacques Gandouin, préfet de la Nièvre et reconnue d’utilité publique en 1977, la caisse pour les monuments et les sites de la Nièvre (Camosine) a pour mission de sauvegarder et valoriser le patrimoine culturel nivernais.

