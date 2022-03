Visite du Jardin du Vent Jardin du vent Notre-Dame-de-Monts Catégories d’évènement: Notre-Dame-de-Monts

Organisé en collaboration avec le Réseau Intercommunal des Bibliothèques, un week-end basé sur le thème des “Fleurs”, qui sera l’occasion de découvrir toute la richesse culturelle que les jardins inspirent. Les Espaces Verts de la ville seront présent pour échanger avec vous. Vous pourrez poser vos questions sur les jardins de bord de mer, l’entretien écologiques…

A l’occasion de cet évènement national, venez découvrir le Jardin du Vent autrement… Jardin du vent 29 bis, rue Gilbert Cesbron, Notre-Dame-de-Monts, Vendée, Pays de la Loire Notre-Dame-de-Monts Vendée

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T19:00:00

