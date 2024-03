Visite du jardin du presbytère à Aubigny-la-Ronce Le jardin du presbytère Aubigny-la-Ronce, samedi 1 juin 2024.

Visite du jardin du presbytère à Aubigny-la-Ronce Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Le jardin du presbytère Entrée : 5 €, la somme sera reversée à l’association de « Jardins et Soins » | Gratuit pour les moins de 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Découvrez ce vieux presbytère de village et son jardin de curé qui s’étend sur 1 300 m² environ. Il donne sur les confins du parc régional du Morvan. Des simples et aromatiques se côtoient dans un herbularius. Des rosiers, pivoines, hydrangeas et quelques 250 vivaces se partagent les huit carrés et les plates-bandes longent les murs du jardin.

En fonction de la météo, un concert vous sera proposé samedi 1er juin à 14 h. Celui-ci pourrait être reporté au dimanche.

Le jardin du presbytère 27 Grande rue 21340 Aubigny-la-Ronce Aubigny-la-Ronce 21340 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 07 81 44 08 57 Des fleurs, des couleurs, des odeurs, une clôture presbytérienne vous invitent au repos et au ressourcement animés par le vol d’insectes ou le chant des oiseaux. Le jardin se situe sur la route D 33D entre Nolay et Epinac | Le parking de l’église est ouvert au public.

© Marcelle BEDEL