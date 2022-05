Visite du Jardin du Parfumeur La Bastide Isnard Grasse Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Grasse

Visite du Jardin du Parfumeur La Bastide Isnard, 5 juin 2022, Grasse. Visite du Jardin du Parfumeur

La Bastide Isnard, le dimanche 5 juin à 14:30

La Bastide Isnard est unique par son environnement constitué d’une oliveraie centenaire, de sources naturelles (vestiges ancestraux) et complantés de fleurs (rose, jasmin, lavande…) qui ont fait la richesse de la parfumerie depuis le 18ième siècle. Ce lieu permet de découvrir le patrimoine exceptionnel de Grasse, capitale mondiale des parfums. Cette propriété est aujourd’hui habitée par les Isnard, parfumeurs grassois et famille emblématique de la ville depuis plus de mille ans.

Sur réservation uniquement – 5 € par personne – Nombre de places limitées

Visite du “Jardin du Parfumeur” La Bastide Isnard 66 Chemin de Saint Christophe 06130 GRASSE Grasse Alpes-Maritimes

