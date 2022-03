Visite du jardin du Mixage Café de Saint-Vérand Mixage Café Saint-Vérand Saint-Vérand Catégories d’évènement: Isère

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Mixage Café Saint-Vérand

Pendant une visite commentée d’une demie-heure les jardiniers bénévoles Joseph, Denis et Brigitte vous feront découvrir le jardin du Mixage Café. Vous apprécierez les cultures potagères, un espace aromatique et un espace fleurissement. Une collation vous sera proposée au sein du Mixage Café afin de partager un moment convivial tout en découvrant ce lieu atypique. La visite ne nécessite pas d’inscription. Une participation financière libre est proposée.

entrée libre

Visite commentée du jardin du Mixage Café Mixage Café Saint-Vérand 3 rue de l’église 38160 Saint-Vérand Saint-Vérand Isère

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T16:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T16:00:00

