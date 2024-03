Visite du Jardin du Manoir Jardin du Manoir Valmondois, samedi 1 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Le Vieux Manoir, construit en 1800, a revêtu sa plus belle robe faite de pierre et de briques. Sa bâtisse remarquable attire déjà les regards des promeneurs. Son parc accueillera chaleureusement les artistes à l’ombre de ses arbres anciens bordés par un ruisseau pittoresque.

Jardin du Manoir 1 boulevard de la Gare 95760 Valmondois Valmondois 95760 Val-d’Oise Île-de-France

gwenuguen@gmail.com