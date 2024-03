Visite du jardin du Grand Clos Jardin du Grand Clos Le Fœil, vendredi 31 mai 2024.

Visite du jardin du Grand Clos Visite accompagnée d’un jardin botanique. 31 mai – 2 juin Jardin du Grand Clos 5€ – gratuité pour les moins de 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T14:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Visite accompagnée d’un jardin botanique.

Jardin du Grand Clos 3 La Touche Hello, 22800, Le Foeil Le Fœil 22800 Côtes-d’Armor Bretagne 0687624817 https://www.facebook.com/jardindugrandclos Un jardin à l’anglaise avec plus d’un millier de plantes, d’arbustes et d’arbres dont un certain nombre d’exemplaires rares. Le jardin est situé sortie de Quintin route de Chatelaudren.

Marcel Binet