Visite du jardin du Clos Ballot Jardin du Clos Ballot Chancey Catégories d’évènement: Chancey

Haute-Saône

Visite du jardin du Clos Ballot Jardin du Clos Ballot, 4 juin 2022, Chancey. Visite du jardin du Clos Ballot

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin du Clos Ballot

Le clos Ballot est jardin d’autodidacte ; sa création date des années 2000. Sur 7000 mètres carrés nous pouvons remarquer : rosiers anciens, une collection d’hydrangea de nombreuses vivaces ,de nombreux arbustes et arbres rares et variés dont quelques beaux spécimens .Nous pouvons observer un bassin ainsi que quelques structures pour rosiers grimpants Label Remarquable depuis juillet 2019.

5€ | Gratuit -18ans

Promenez vous dans un joli jardin campagnard ! Jardin du Clos Ballot 4 rue des Clos, 70140 Chancey Chancey Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chancey, Haute-Saône Autres Lieu Jardin du Clos Ballot Adresse 4 rue des Clos, 70140 Chancey Ville Chancey lieuville Jardin du Clos Ballot Chancey Departement Haute-Saône

Jardin du Clos Ballot Chancey Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chancey/

Visite du jardin du Clos Ballot Jardin du Clos Ballot 2022-06-04 was last modified: by Visite du jardin du Clos Ballot Jardin du Clos Ballot Jardin du Clos Ballot 4 juin 2022 Chancey Jardin du Clos Ballot Chancey

Chancey Haute-Saône