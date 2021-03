Chancey Jardin du Clos Ballot Chancey, Haute-Saône Visite du jardin du Clos Ballot Jardin du Clos Ballot Chancey Catégories d’évènement: Chancey

Admirez des arbres et des arbustes rares (magnolias, lilas,

érables japonais, cornus, viburnums…), des roseraies, et de nombreux hydrangeas. Label Remarquable depuis juillet 2019.

4€, gratuit -18ans

Découvrez un jardin campagnard de 7 500 m². Jardin du Clos Ballot 4 rue des Clos, 70140 Chancey Chancey Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T10:00:00 2021-06-05T12:00:00;2021-06-05T14:00:00 2021-06-05T18:00:00;2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T12:00:00;2021-06-06T14:00:00 2021-06-06T18:00:00

