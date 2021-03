Talmay Jardin du château de Talmay Côte-d'Or, Talmay Visite du jardin du château de Talmay Jardin du château de Talmay Talmay Catégories d’évènement: Côte-d'Or

du samedi 5 juin au dimanche 6 juin à Jardin du château de Talmay

Ce jardin possède une particularité : son verger composé de plus de 400 arbres fruitiers.

La visite est libre, un plan détaillé vous est proposé.

Possibilité de poser toutes les questions aux propriétaires.

4€, gratuit – 18 ans

Découvrez un jardin à l’Anglaise. Jardin du château de Talmay 1 place du Château, 21270 Talmay Talmay Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T14:00:00 2021-06-05T18:00:00;2021-06-06T14:00:00 2021-06-06T18:00:00

