Visite du Jardin du Bois Fleuri

Yvré-le-Pôlin

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardin du bois fleuri

Jardin paysagé de 3500 m2 composé en trois parties : anglaise, contemporaine, japonaise. pendant ce week une exposition de peinture aura lieu au coeur du jardin.

adulte 3€, enfant gratuit en dessous de 15 ans, groupe tarif réduit

Jardin du bois fleuri, Route de la Noirie, Yvré-le-Pôlin, Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T14:30:00 2022-06-03T18:30:00;2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T18:30:00;2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T18:30:00

