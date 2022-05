Visite du jardin du 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

Visite du jardin du 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine, 3 juin 2022, Metz. Visite du jardin du 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine

Découvrez le jardin caché du 49 Nord 6 Est-Fonds régional d’art contemporain de Lorraine réalisé par l’artiste-botaniste Liliana Motta à partir d’espèces de plantes nomades, dites invasives ou mauvaises herbes, capables de voyager et de s’adapter à de nouveaux milieux. N’hésitez pas à y entrer, vous y découvrirez une collection de plantes exotiques rustiques … En miroir de cette exploration botanique, découvrez une oeuvre de la collection du 49 Nord 6 Est. L’artiste Katie Paterson, avec sa bibliothèque du future, nous pousse à questionner notre rapport à la nature et ce que l’on choisit de transmettre aux générations futures.

entrée libre aux expositions

L’artiste-botaniste Liliana Motta aime les plantes hors normes ! Elle s’engage pour la réhabilitation des “plantes étrangères” qu’elles soient curatives, invasives ou « mauvaises herbes ». 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine 1bis rue des Trinitaires, 57000 Metz Metz Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T16:00:00 2022-06-03T17:00:00;2022-06-04T16:00:00 2022-06-04T17:00:00;2022-06-05T16:00:00 2022-06-05T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Metz, Moselle Autres Lieu 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine Adresse 1bis rue des Trinitaires, 57000 Metz Ville Metz lieuville 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine Metz Departement Moselle

49 Nord 6 Est - Frac Lorraine Metz Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metz/

Visite du jardin du 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine 2022-06-03 was last modified: by Visite du jardin du 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine 3 juin 2022 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine Metz Metz

Metz Moselle