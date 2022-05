Visite du Jardin Docteur Arouète à Braine l’Alleud Jardin communal Dr. Arouète Braine-l'Alleud Catégories d’évènement: Brabant Wallon

– quiz pour enfants et adultes : parcours pédagogique (réponses à trouver dans les parcelles en parcourant le jardin). – présentation sur l’apparition dans nos jardins de nouvelles espèces végétales et d’insectes venant du Sud. – exposé de la vie d’un rucher par l’apiculteur professionnel du jardin + impact du changement climatique sur la population des abeilles (uniquement le dimanche de 14h à 16h). – démonstration de la taille d’une vigne selon disponibilité du jardinier.

Entrée libre

Impact du changement climatique sur les cultures de légumes, fleurs, … (quiz proposé au public) et sur les abeilles (exposé d’un apiculteur). Jardin communal Dr. Arouète 55, Rue des Mésanges Bleues • 1420 Braine l’Alleud Braine-l’Alleud Brabant Wallon

