Visite du Jardin d'Isabeau, un jardin au XIIIème siècle. Le jardin d'Isabeau, 3 juin 2022, Le Montsaugeonnais.

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin

Dame Isabeau vous accueille dans son Jardin monacal…Elle vous raconte son histoire et comment elle est devenue herboriste à une époque où le statut de la femme se limite à la maternité…. D’abord, vous découvrez le jardin : l’Herbularium, l’Hortus et le Viridarium…les plantes, les légumes et les fruits. Sont décrites leurs utilisation, leur transformation à des fins de soigner et de se nourrir. Puis, en entrant dans l’échoppe d’Isabeau, vous sont présentés sirops, onguents, infusions, vins médicinaux, huiles de toutes sortes issus de la transformation des plantes que l’on vient des découvrir au Jardin. De nombreux liens sont fait avec la phythotérapie actuelle.

2 euros par personne ; enfants: gratuits jusqu’à 10 ans pour la visite du Jardin. 4 euros par personne pour l’animation médiévale (sur réservation uniquement). Enfants: gratuits jusqu’à 10 ans.

Visite d’un jardin de type monacal initié par Dame Isabeau, femme érudite, connaissant les secrets des plantes …..Herboriste, elle vous présente dans son échoppe, les remèdes du XIIIème siècle. Le jardin d’Isabeau 3 rue de la villain Montsaugeon 52190 Le Montsaugeonnais Montsaugeon Haute-Marne

2022-06-03 10:00-12:30 et 14:00-16:30; 2022-06-04 10:00-12:30 et 14:00-17:00; 2022-06-05 10:00-12:30 et 14:00-17:00

