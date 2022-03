Visite du Jardin d’Images Jardin d’Images Saint-Benoît Catégories d’évènement: Saint-Benoît

Michel Lagarde, responsable des Espaces verts vous fera découvrir le Jardin d’images de Saint-Benoît, jardin d’abbaye et lieu d’exposition de photographies grand format.

Inscription auprès de l’Office de Tourisme de Saint-benoît

Visite guidée du Jardin d'Images
Jardin d'Images
Rue Paul-Gauvin, 86280 Saint-Benoît
Saint-Benoît
Vienne

2022-06-03T16:00:00 2022-06-03T17:30:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T11:30:00

