Visite du Jardin d’hygiène naturelle Jardins hygiène naturelle Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Mulhouse

Visite du Jardin d’hygiène naturelle Jardins hygiène naturelle, 3 juin 2022, Mulhouse. Visite du Jardin d’hygiène naturelle

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardins hygiène naturelle

En 1922, est fondée l’association des Sociétés d’Hygiène Naturelle du Haut-Rhin qui défend outre ses principes thérapeutiques, des revendications d’ordre social avancées. C’est ainsi que le programme soumis aux candidats aux élections législatives de 1924 met l’accent entre autre, sur, notamment : – le maintien et le développement des ministères pour l’hygiène et la protection sociale ; – l’éducation de la population dans la pratique d’une vie saine, etc… C’est à cette époque que la S.H.N. commence à mettre son jardin à la disposition des écoles mulhousiennes, créant ainsi avec l’aide d’une municipalité soucieuse de la pratique d’une politique sociale avancée, les premiers centres aérés pendant les vacances d’été.

Pour tous publics

En 1896, la jeune association se lance dans l’organisation de conférences sur la thérapeutique naturiste dont le succès se fit attendre. Jardins hygiène naturelle 5 rue des Vendanges Mulhouse Mulhouse Rebberg Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T11:30:00 2022-06-03T17:30:00;2022-06-04T11:30:00 2022-06-04T17:30:00;2022-06-05T11:30:00 2022-06-05T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Autres Lieu Jardins hygiène naturelle Adresse 5 rue des Vendanges Mulhouse Ville Mulhouse lieuville Jardins hygiène naturelle Mulhouse Departement Haut-Rhin

Jardins hygiène naturelle Mulhouse Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mulhouse/

Visite du Jardin d’hygiène naturelle Jardins hygiène naturelle 2022-06-03 was last modified: by Visite du Jardin d’hygiène naturelle Jardins hygiène naturelle Jardins hygiène naturelle 3 juin 2022 Jardins hygiène naturelle Mulhouse Mulhouse

Mulhouse Haut-Rhin