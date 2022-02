Visite du Jardin d’Hildegarde Moncontour, 19 juin 2022, Moncontour.

Visite du Jardin d’Hildegarde Venelle du Château Jardin d’Hildegarde Moncontour

2022-06-19 – 2022-06-19 Venelle du Château Jardin d’Hildegarde

Moncontour Côtes d’Armor Moncontour

Le Jardin médiéval de Moncontour-de-Bretagne, cité classée « Petite Cité de Caractère » ; « Un des plus beaux villages de France » et 4e « Village Préféré des Français 2017 », assis sur les vestiges du château XIIe siècle, accueille tous les amoureux des simples aromatiques et médicinales. Vue imprenable.

Les bénévoles de l’association Le Jardin d’Hildegarde auront à cœur de répondre à vos questions.

lejardindhildegarde@orange.fr +33 2 96 93 63 50

