Visite du Jardin d’Hildegarde Moncontour Moncontour Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Moncontour

Visite du Jardin d’Hildegarde Moncontour, 29 mai 2022, Moncontour. Visite du Jardin d’Hildegarde Venelle du Château Jardin d’Hildegarde Moncontour

2022-05-29 14:30:00 – 2022-05-29 17:30:00 Venelle du Château Jardin d’Hildegarde

Moncontour Côtes d’Armor Moncontour Le Jardin médiéval de Moncontour-de-Bretagne, cité classée “Petite Cité de Caractère”, assis sur les vestiges du château XIIe s., accueille les amoureux des simples aromatiques et médicinales.

Les bénévoles de l’association Le Jardin d’Hildegarde auront à cœur de répondre à vos questions. lejardindhildegarde@orange.fr +33 2 96 93 63 50 Le Jardin médiéval de Moncontour-de-Bretagne, cité classée “Petite Cité de Caractère”, assis sur les vestiges du château XIIe s., accueille les amoureux des simples aromatiques et médicinales.

Les bénévoles de l’association Le Jardin d’Hildegarde auront à cœur de répondre à vos questions. Venelle du Château Jardin d’Hildegarde Moncontour

dernière mise à jour : 2021-11-18 par Office de tourisme du Pays de Moncontour

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Moncontour Autres Lieu Moncontour Adresse Venelle du Château Jardin d'Hildegarde Ville Moncontour lieuville Venelle du Château Jardin d'Hildegarde Moncontour Departement Côtes d'Armor

Moncontour Moncontour Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moncontour/

Visite du Jardin d’Hildegarde Moncontour 2022-05-29 was last modified: by Visite du Jardin d’Hildegarde Moncontour Moncontour 29 mai 2022 Côtes-d’Armor Moncontour

Moncontour Côtes d'Armor