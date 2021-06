Moncontour Moncontour Côtes-d'Armor, Moncontour Visite du Jardin d’Hildegarde Moncontour Moncontour Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Moncontour

Visite du Jardin d’Hildegarde Moncontour, 26 juin 2021-26 juin 2021, Moncontour. Visite du Jardin d’Hildegarde 2021-06-26 14:30:00 – 2021-06-27 18:30:00

Moncontour Côtes d’Armor Moncontour Dans le cadre des Journées du patrimoine de pays & des moulins, le jardin d’Hildegarde ouvre ses portes. Venez découvrir ce jardin médiéval et son potager. Gratuit. Dans le cadre des Journées du patrimoine de pays & des moulins, le jardin d’Hildegarde ouvre ses portes. Venez découvrir ce jardin médiéval et son potager. Gratuit. dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Moncontour Étiquettes évènement : Autres Lieu Moncontour Adresse Ville Moncontour lieuville 48.36073#-2.63361