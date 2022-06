Visite du Jardin d’Hildegarde, 10 juillet 2022, .

Visite du Jardin d’Hildegarde

2022-07-10 – 2022-07-10

Le Jardin médiéval de Moncontour-de-Bretagne, cité classée « Petite Cité de Caractère » ; « Un des plus beaux villages de France » et le 4e « Village Préféré des Français 2017 » -, sis sur les vestiges du château XIIème siècle, accueillir à tous les amoureux des simples aromatiques et médicinales. Vue imprenable.

Visite libre du jardin et du poulailler médiéval. Les bénévoles de l’association Le Jardin d’Hildegarde auront à cœur de répondre à vos questions.

Le Jardin médiéval de Moncontour-de-Bretagne, cité classée « Petite Cité de Caractère » ; « Un des plus beaux villages de France » et le 4e « Village Préféré des Français 2017 » -, sis sur les vestiges du château XIIème siècle, accueillir à tous les amoureux des simples aromatiques et médicinales. Vue imprenable.

Visite libre du jardin et du poulailler médiéval. Les bénévoles de l’association Le Jardin d’Hildegarde auront à cœur de répondre à vos questions.

dernière mise à jour : 2022-04-17 par