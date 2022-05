Visite du jardin d’exposition de sculptures de l’Ortu d’Arte à Linguizzetta Ldt Rapajo Bravone 20230 LINGUIZZETTA, 3 juin 2022, Linguizzetta.

Nous sommes heureux de vous accueillir pour la 19ème édition des « Rendez-vous aux jardins » dans notre parc d’exposition de sculptures animalières et autres, réalisées en matériaux de récupération. Pour cette occasion l’Ortu d’Arte vous propose de nombreuses animations pour petits et grands durant ces trois jours les 3, 4 et 5 juin 2022 sur le thème «les jardins face au changement climatique» : Lecture d’un conte « Hâtez-vous les oiseaux ! »édition Contes de Griotte, tous les matins à 11h pour petits et grands !! Atelier création « sensibilisation aux éléments » ( vendredi et samedi à 15h30) Les souffleurs de poésie vous chuchoteront à l’oreille ….( tous les jours à la demande) Un spectacle de marionnettes « L’arbre magique » par la Cie Farandula, le vendredi à 14h Jeux Mikado et Puzzles cube géants Conférence Zeru Frazu : la stratégie zéro déchet , le samedi après-midi Démonstration de greffes sur fruitiers et les secrets de jardinage de notre jardinier préféré Patrick Bill!! à 11h le samedi Ballade musicale et Dédicace de l’auteur et musicien Philippe Moncho (tous les jours) Visite guidée du jardin d’exposition (sur demande) Artisanat, vente de produits Entrée libre (chapeau soutien à notre association) Petite restauration « plat végan à l’honneur » et buvette sur place. A bientôt

Entrée libre, chapeau en soutien à l’association

Ldt Rapajo Bravone 20230 LINGUIZZETTA Lieu dit, Rapajo, 20230 Linguizzetta Linguizzetta Haute-Corse



