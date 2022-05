Visite du Jardin des Simples et découverte des plantes médicinales – Baume Shanti Bannalec Bannalec Catégories d’évènement: Bannalec

Finistère

Visite du Jardin des Simples et découverte des plantes médicinales – Baume Shanti Bannalec, 30 juillet 2022, Bannalec. Visite du Jardin des Simples et découverte des plantes médicinales – Baume Shanti Lieu-dit Ferme de Quimerc’h Ferme de Quimerc’h Bannalec

2022-07-30 – 2022-07-30 Lieu-dit Ferme de Quimerc’h Ferme de Quimerc’h

Bannalec Finistère Nous vous proposons une visite du jardin des médicinales afin de vous présenter celles qui entrent dans la composition de nos petits remèdes. Ainsi vous saurez comment on les sème, plante, multiplie, quelles vertus elles recèlent, comment on fabrique des macérations, comment on obtient les huiles essentielles…

Sans réservation. +33 6 68 73 04 25 Nous vous proposons une visite du jardin des médicinales afin de vous présenter celles qui entrent dans la composition de nos petits remèdes. Ainsi vous saurez comment on les sème, plante, multiplie, quelles vertus elles recèlent, comment on fabrique des macérations, comment on obtient les huiles essentielles…

Sans réservation. Lieu-dit Ferme de Quimerc’h Ferme de Quimerc’h Bannalec

dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Catégories d’évènement: Bannalec, Finistère Autres Lieu Bannalec Adresse Lieu-dit Ferme de Quimerc'h Ferme de Quimerc'h Ville Bannalec lieuville Lieu-dit Ferme de Quimerc'h Ferme de Quimerc'h Bannalec Departement Finistère

Bannalec Bannalec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bannalec/

Visite du Jardin des Simples et découverte des plantes médicinales – Baume Shanti Bannalec 2022-07-30 was last modified: by Visite du Jardin des Simples et découverte des plantes médicinales – Baume Shanti Bannalec Bannalec 30 juillet 2022 Bannalec finistère

Bannalec Finistère