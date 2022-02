Visite du Jardin des Retours Le Potager du Roi – Jardin pédagogique de la Ville de Rochefort Rochefort Catégories d’évènement: Charente-Maritime

le dimanche 5 juin à 11:00

**Le Jardin des Retours** Déambulez dans le Jardin des Retours pour découvrir les secrets de ce jardin contemporain, aménagé par l’architecte paysagiste Bernard Lassus à la fin des années 1980. Accès exceptionnel au Bassin de l’Amiral. _Proposé par le Service du Patrimoine_

RDV au Potager du Roy – sur inscription auprès du musée Hèbre – Gratuit

Le Potager du Roi – Jardin pédagogique de la Ville de Rochefort Rue Toufaire – Jardin de la Marine, 17300 Rochefort, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine

2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T12:30:00

