du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin des poilus

Ce jardin nommé “_Jardin des Poilus_” est situé au pied de la falaise calcaire creusée de grottes qui accueille le village troglodyte de Paissy. Il est totalement incorporé au visuel global et constitue un paysage singulier paraissant tout à la fois naturel et artificiel. Les plantes qui le composent sont pour l’essentiel des espèces courantes, elles s’ordonnent en perspectives étagées perpendiculaires à la falaise. De petite taille, un demi-hectare, il met en valeur deux espaces qui s’opposent : l’un est orienté au sud, arboré d’essences basses, l’autre orienté au nord-ouest est traité en sous-bois. Une mare animée clôt la visite tout en s’ouvrant vers un ravin. Plus loin surgit le plateau découpé du Chemin des Dames. Un parcours liant le jardin et l’histoire par le biais de citations extraites de la correspondance ou de la littérature des soldats , en rapport avec la végétation propose une réflexion originale sur la Première Guerre mondiale. Nous essayons autant que faire se peut d’y inclure le thème de l’année. En toile de fond, les “creuttes” ou grottes questionnent immanquablement le visiteur quant à leur origine et leur utilité. [Compléments en ligne :](https://jardindespoilus.wordpress.com)

Entrée libre, mais visite accompagnée toutes les heures en fonction du créneau horaire proposé sur le site.

Un parcours liant le jardin, l’histoire et l’environnement d’un village troglodyte.

Jardin des poilus 34 rue de Neuville 02160 Paissy Paissy Aisne



2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00