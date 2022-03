Visite du jardin des plantes Jardin des plantes Grasse Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Jardin des plantes, le samedi 4 juin à 10:00

Venez découvrir ce lieu chargé d’histoire, de sa création au XIXe siècle jusqu’à ses derniers réaménagements en 2020. Le jardin s’inscrit dans l’histoire de la ville et son lien avec les Hivernants. Les essences présentes, mélanges d’espèces méditerranéennes et exotiques, vous seront commentées.

Sur inscription

En 45 minutes, découvrez ce lieu nouvellement réaménagé. L’histoire et les essences du premier jardin public de Grasse n’auront plus de secrets pour vous. Jardin des plantes 143 boulevard Fragonard, Grasse, Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d’Azur Grasse Les Chauves Alpes-Maritimes

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T11:00:00

