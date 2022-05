Visite du jardin des Hayures Le jardin des hayures, 3 juin 2022, Wail.

Visite du jardin des Hayures

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Le jardin des hayures

Niché à l’orée du bois de Quatrevaux, le jardin des Hayures vous emmène dans différentes ambiances : la quiétude et la sérénité du jardin japonisant, la diversité, le foisonnement du jardin à l’anglaise, la géométrie du jardin d’ombre, à damier, la variation des feuillages du jardin où cheminent librement poules et coqs, l’alignement des végétaux nourriciers du potager et du verger, le jardin d’aromatiques et de roses au pied de la maison typique de l’Artois. Créations “acier”, chapelle, pergola, fontaines, ponctuent les différents espaces, le tout dans le respect de la nature et de ses hôtes. Lauréat 2017 du concours “Jardiner autrement” organisé par la Société nationale d’horticulture de France. Ne pas oublier les chaussures adaptées en cas de pluie. Nos amis les chiens ne sont pas admis.

Tarifs : 4 € – gratuit pour les moins de 12 ans

Dans ce jardin inséré entre bois et hayures, parcourez avec les propriétaires le potager, les allées bordées de vivaces et arbustes rares, animées de sculptures et de créations pittoresques!

Le jardin des hayures 3 rue de quatrevaux 62770 Wail, Pas-de-Calais, Hauts de France Wail Pas-de-Calais



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T12:00:00;2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00