Visite du jardin des Glandelles Jardin des Glandelles Bagneaux-sur-Loing, samedi 1 juin 2024.

Visite du jardin des Glandelles Profitez du printemps pour découvrir ce jardin tout en longueur et déambuler dans ses allées. Vous sentirez les roses, les iris et les pivoines qui seront alors en pleine floraison. Votre promenade s… 1 et 2 juin Jardin des Glandelles Entrée 5€, gratuit pour les -26 ans, interdit aux animaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T13:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T13:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:30:00+02:00

Profitez du printemps pour découvrir ce jardin tout en longueur et déambuler dans ses allées. Vous sentirez les roses, les iris et les pivoines qui seront alors en pleine floraison. Votre promenade se terminera par un moment de détente sur les berges du Loing. Eve, la propriétaire-jardinière est à votre disposition pour vous renseigner sur la manière dont elle pense et compose ce lieu depuis quatorze ans.

Jardin des Glandelles 111 route de Glandelles 77167 Bagneaux-sur-Loing Bagneaux-sur-Loing 77167 Seine-et-Marne Île-de-France 06 21 51 32 34 https://www.instagram.com/eve_delangle/ Dans ce jardin tout en longueur qui mène au bord du Loing, vous est proposé une promenade sous des pergolas de rosiers lianes, de grandes graminées et d’iris historiques. Proche de la forêt de Fontainebleau, connue pour sa terre sableuse, ce jardin à la particularité d’être composé de nombreux rochers et poudingues, ces fameuses roches constituées de galets sédimentés. Ce jardin est exclusivement pensé et travaillé par ses jardiniers-propriétaires, Eve et Daniel. Accès par la gare de Bagneaux à 2,5 km. Possibilité de stationner devant la maison.

© Eve Delangle