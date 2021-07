Sarreguemines Sarreguemines Moselle, Sarreguemines VISITE DU JARDIN DES FAÏENCIERS Sarreguemines Sarreguemines Catégories d’évènement: Moselle

VISITE DU JARDIN DES FAÏENCIERS 2021-07-18 10:30:00 10:30:00 – 2021-07-18 12:00:00 12:00:00
Sarreguemines Moselle Sarreguemines

Sarreguemines Moselle Sarreguemines L’été au jardin… Le Jardin des Faïenciers a revêtu son habit d’été. Fabrice, le jardinier, vous invite pour une balade à la rencontre des hydrangeas, anciennement nommés hortensias, les rois de l’été ! En parcourant les allées, vous vous laisserez surprendre par les aromatiques : ananas, soda, curry… et découvrirez que le jardin dissimule une véritable armoire à pharmacie ! Vous cherchez de nouvelles plantes d’ornement pour l’été ? Fabrice vous présentera également une sélection de végétaux parfaitement résistants à la sècheresse ! Rendez-vous à 10h30

Inscription obligatoire à l’adresse museum@mairie-sarreguemines.fr , dans la limite des places disponibles

Animation gratuite, sur présentation du billet d’entrée museum@mairie-sarreguemines.fr +33 3 87 98 93 50 http://www.sarreguemines-museum.eu/ Musées de Sarreguemines dernière mise à jour : 2021-07-15 par

