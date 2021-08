Sarreguemines Moulin de la Blies Moselle, Sarreguemines Visite du Jardin des Faïenciers Moulin de la Blies Sarreguemines Catégories d’évènement: Moselle

Moulin de la Blies, le dimanche 19 septembre à 10:30 Gratuit. Inscription conseillée. Dans la limite des places disponibles.

Fabrice, le jardinier, vous invite à une promenade de bon matin dans les allées du Jardin des Faïenciers pour une visite découverte ou re-découverte. Moulin de la Blies 125 avenue de la Blies, 57200 Sarreguemines Sarreguemines Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:30:00

