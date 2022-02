Visite du jardin des couleurs à Corbelin Le jardin des couleurs Corbelin Catégories d’évènement: Corbelin

Visite du jardin des couleurs à Corbelin Le jardin des couleurs, 4 juin 2022, Corbelin.

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin

### Visite libre d’un jardin au naturel L’association organise un concours d’épouvantails,les visiteurs aurons le plaisir d’élire celui qu’ils trouveront le plus original. Une vente de fleurs annuelles à planter sur une pyramide sera proposée,les bénéfices iront à une association caritative.

Entrée libre

Le jardin des couleurs 311 route de villeneuve 38630 Corbelin

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

