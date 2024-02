Visite du jardin des bois Jardin des Bois Latronche, samedi 1 juin 2024.

Visite du jardin des bois Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Jardin des Bois Participation libre.

Jardin des Bois Le Braud, 19160 Latronche, Corrèze, Nouvelle-Aquitaine Latronche 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 06 71 18 85 06 Niché au cœur d’un bois près des gorges de la Dordogne, ce jardin propose une atmosphère paisible faite de jeux d’ombres et de lumières créés par les arbres et les arbustes naturels ou plantés. Un cheminement autour de trois pièces d’eau approvisionnées par des sources naturelles, une grande diversité de vivaces aux feuillages colorés et d’arbustes apporte légèreté et romantisme au site.

Superficie 7 000 m2