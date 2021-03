Champagne-sur-Vingeanne Le jardin des abeilles Champagne-sur-Vingeanne, Côte-d'Or Visite du jardin des abeilles Le jardin des abeilles Champagne-sur-Vingeanne Catégories d’évènement: Champagne-sur-Vingeanne

Découvrez un jardin créé en 2011, d’une superficie de 2 500 m² et d’inspiration Française. Il est structuré par de nombreux buis et agrémenté d’un bassin avec carpes koî et poissons rouges. Le jardin est majoritairement composé de rosiers variés et de vivaces. La visite comprendra une partie découverte de la vie d’une colonnie d’abeilles dans sa ruche.

3€, gratuit pour les enfants. Photos autorisées sur demande. Pas d’animaux. Pas de nourriture, ni boisson sur place

Jardin d’inspiration à la Française et ruche pédagogique. Le jardin des abeilles 3 rue de Gray, 21310 Champagne-sur-Vingeanne Champagne-sur-Vingeanne Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T09:30:00 2021-06-05T18:00:00;2021-06-06T09:30:00 2021-06-06T18:00:00

