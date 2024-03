Visite du jardin, découverte de plantes et utilisations. Culinaires,mixologies,santé Cocoyer Petit-bourg 97170 Petit-bourg, dimanche 2 juin 2024.

Visite du jardin, découverte de plantes et utilisations. Culinaires,mixologies,santé Une activité a but de découverte, Dimanche 2 juin, 09h00 Cocoyer Petit-bourg 97170 « Ateliers payants » dégustations et présentations. Groupes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T15:00:00+02:00 – 2024-06-02T21:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T15:00:00+02:00 – 2024-06-02T21:00:00+02:00

Une activité a but de découverte,

Ateliers disponibles sur liste:

-Cuisine naturelle

-Boissons froides

-Boissons chaudes

-Dévouvertes sirops plantes médicinales

Cocoyer Petit-bourg 97170 Cocoyer Petit-bourg 97170 Chemin de boynest 971 Guadeloupe 0690752996 https://instagram.com/artisante971?r=nametag [{« type »: « phone », « value »: « 0690752996 »}] Jardin famillial ou pousse les plantes locales avec des techniques naturelles et Biologiques Presence de parking, quartier residentiel

