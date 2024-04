Visite du jardin de William Christie Le Jardin du Bâtiment Thiré, vendredi 31 mai 2024.

Visite du jardin de William Christie Visite libre du vendredi au dimanche inclus de 10h30 à 17h30. 31 mai – 2 juin Le Jardin du Bâtiment Tarif habituel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T16:00:00+02:00 – 2024-05-31T16:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:30:00+02:00 – 2024-06-02T17:30:00+02:00

Visite libre du vendredi au dimanche inclus de 10h30 à 17h30.

Le Jardin du Bâtiment Thiré Thiré 85210 Vendée Pays de la Loire 07 82 37 33 98 https://www.arts-florissants.org En 1985,William Christie tombe amoureux d’un domaine à Thiré, où il entreprend de créer de toutes pièces un jardin.Depuis ce n’est pas un seul jardin, mais une succession d’espaces aussi remarquables qu’éclectiques qu’il a imaginé au fil des ans, dans une démarche de création permanente et en s’inspirant de l’art des jardins tel qu’il connut son apogée en France et en Italie aux XVIIè et IVIII siècles Aucun transports en commun, la voiture est indispensable

