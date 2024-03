Visite du jardin de Sylvie Le jardin de Sylvie Valmondois, samedi 1 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Ce jardin, en bord de Sausseron et au cœur du village, est d’un charme fou. Il est le lieu accueillant et authentique qui illustre à merveille le bien vivre de la belle commune de Valmondois. Les rosiers, les pommiers et les vivaces y prospèrent bercés par le chant de la rivière.

Le jardin de Sylvie 2 avenue du Carrouge 95760 Valmondois Valmondois 95760 Val-d'Oise Île-de-France

