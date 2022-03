Visite du jardin de Stéphane et Jacqueline Boiscommun Boiscommun Catégories d’évènement: Boiscommun

Boiscommun Loiret Boiscommun 4 EUR Le jardin de Stéphane et Jacqueline est 100% naturel et cultivé sans pesticide ni produits chimiques. Ces jardiniers expérimentés œuvrent afin de préserver la biodiversité en créant un environnement accueillant pour les oiseaux ainsi que pour les insectes polinisateurs. En effet, vous verrez qu’en ces lieux, les légumes anciens et les plantes aromatiques côtoient en toute harmonie les rosiers et les herbes folles. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais

