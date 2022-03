Visite du jardin de simples de l’Hôtel-Dieu Jardin de simples de l’Hôtel-Dieu Belleville-en-Beaujolais Catégories d’évènement: Belleville-en-Beaujolais

Rhône

Visite du jardin de simples de l’Hôtel-Dieu Jardin de simples de l’Hôtel-Dieu, 4 juin 2022, Belleville-en-Beaujolais. Visite du jardin de simples de l’Hôtel-Dieu

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin de simples de l’Hôtel-Dieu

Dans la cour Saint Antoine de l’Hôtel-Dieu, découvrez le jardin de plantes médicinales. Dix massifs présentent les plantes autrefois cultivées par les Sœurs de Sainte-Marthe, plantes regroupées par vertus : fébrifuges, toniques, dépuratives, anti-douleurs… Accès libre avec explications possibles.

Entrée libre

Dans la cour St Antoine de l’Hôtel-Dieu, découvrez le jardin de simples. Dix massifs présentent les plantes autrefois cultivées par les Sœurs de Ste Marthe. Accès libre avec explications possibles. Jardin de simples de l’Hôtel-Dieu 68 rue de la république 69220 Belleville-en-Beaujolais Belleville-en-Beaujolais Belleville Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T17:30:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Belleville-en-Beaujolais, Rhône Autres Lieu Jardin de simples de l'Hôtel-Dieu Adresse 68 rue de la république 69220 Belleville-en-Beaujolais Ville Belleville-en-Beaujolais lieuville Jardin de simples de l'Hôtel-Dieu Belleville-en-Beaujolais Departement Rhône

Jardin de simples de l'Hôtel-Dieu Belleville-en-Beaujolais Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belleville-en-beaujolais/

Visite du jardin de simples de l’Hôtel-Dieu Jardin de simples de l’Hôtel-Dieu 2022-06-04 was last modified: by Visite du jardin de simples de l’Hôtel-Dieu Jardin de simples de l’Hôtel-Dieu Jardin de simples de l'Hôtel-Dieu 4 juin 2022 Belleville-en-Beaujolais Jardin de simples de l'Hôtel-Dieu Belleville-en-Beaujolais

Belleville-en-Beaujolais Rhône