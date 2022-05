Visite du jardin de Sambairelle Jardin de Sambairelle, 3 juin 2022, Soirans.

Visite du jardin de Sambairelle

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardin de Sambairelle

Ce jardin à l’Anglaise avec bassin et volière se présente paisible, soigné, et élégant. Sa grande diversité de plantes vous donnera l’envie de vous promener et de tout admirer. Retrouvez des arbres ,des arbustes (érables-cornus-magnolias-hortensias etc…), des vivaces (pivoines -heuchères-clématites etc..) et une séduisante collection d’hostas. Le jardin a participé au concours photos organisé par la revue l’Ami des Jardins 2020 (les plus belles scènes de jardin) et s’est classé 4ème sur 400.

Gratuit – 16 ans | 5€ | 4€ par personne pour les groupes de plus de 10 | Au profit de l’association “Jardins et Santé”

Découvrez une exceptionnelle diversité !

Jardin de Sambairelle 2 rue du Canal, 21110, Soirans Soirans Côte-d’Or



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T09:00:00 2022-06-03T12:00:00;2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T19:00:00;2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T19:00:00